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Раскрыт шокирующий прогноз погоды на зиму-2023 в Новосибирске

Сегодня, 01:31
Фото: 1MI

Росгидромет составил прогноз погоды на зиму-2023 в Новосибирской области

Российский гидрометцентр создал вероятностный прогноз погоды на период отопительного сезона в Новосибирской области. Его опубликовали на сайте ведомства.

По данным Росгидромета, синоптики обнародовали прогноз погоды с октября по март 2022-2023 года в регионе. В целом, зима пройдет без существенных перепадов температур, и даже март порадует ранней весной.

Октябрь 2022 – температура в пределах нормы. В северных, центральных и восточных районах Сибири средняя месячная температура будет выше нормы.

Ноябрь 2022 – температура в пределах нормы. На севере и востоке Сибири среднемесячные показатели выше нормы.

Декабрь 2022 – температура в пределах нормы. Аномальных показателей не ожидается.

Январь 2023 – температура в пределах нормы. На севере Сибири показатели выше нормы. На юге Сибирского округа показатели ниже, чем в прошлом году.

Февраль 2023 –  температура воздуха ниже нормы. Месяц будет аномально холодным. 

Март 2023 – температура повысится. Ожидается потепление. Месяц намного теплее, чем в прошлом году.

#Эмилия Каплунская#Общество#Экология#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#2022
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