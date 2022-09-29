По данным Росгидромета, синоптики обнародовали прогноз погоды с октября по март 2022-2023 года в регионе. В целом, зима пройдет без существенных перепадов температур, и даже март порадует ранней весной.
Октябрь 2022 – температура в пределах нормы. В северных, центральных и восточных районах Сибири средняя месячная температура будет выше нормы.
Ноябрь 2022 – температура в пределах нормы. На севере и востоке Сибири среднемесячные показатели выше нормы.
Декабрь 2022 – температура в пределах нормы. Аномальных показателей не ожидается.
Январь 2023 – температура в пределах нормы. На севере Сибири показатели выше нормы. На юге Сибирского округа показатели ниже, чем в прошлом году.
Февраль 2023 – температура воздуха ниже нормы. Месяц будет аномально холодным.
Март 2023 – температура повысится. Ожидается потепление. Месяц намного теплее, чем в прошлом году.