Водитель иномарки проехал пробку за машиной скорой помощи в Новосибирске

Очевидцы рассказали, что мужчина на хотел Hyundai Tucson объехать пробку на Октябрьском мосту. Он не придумал ничего лучше, чем проехать следом за каретой скорой помощи по встречной полосе.
Фельдшеры включили сигналки, все автомобили расступились и им уступили дорогу. Самый ушлый водитель иномарки сразу вразумил, что нужно пристроиться к спецмашине в заде.
«Экипажи ДПС уже были направлены на поиск водителя. Его могут привлечь к административной ответственности после установки деталей инцидента», - пояснил пресс-секретарь ГИБДД Новосибирска Денис Куприенко.
Напомним, ранее спешащая на вызов к пациенту скорая помощь не смогла проехать по улице Забалуева в Новосибирске из-за разбитого асфальта.