Повестка на частичную мобилизацию – военкомат разъяснил, где могут вручить

Вручить повестку по частичной мобилизации могут в любом месте нахождения призывника. Однако без подписи она не имеет юридической силы. Все детали указаны в статье 31 ФЗ № 53 от 1998 года «О воинской обязанности и военной службе».

Как и кто должен вручать повестку? Где и кому могут вручить повестку? Что будет после отказа от повестки? Какие повестки нельзя принимать?

Сюжет Частичная мобилизация в России