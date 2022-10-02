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Повестка на частичную мобилизацию – военкомат разъяснил, где могут вручить

Сегодня, 09:01
Фото: 1MI
Вручить повестку по частичной мобилизации могут в любом месте нахождения призывника. Однако без подписи она не имеет юридической силы. Все детали указаны в статье 31 ФЗ № 53 от 1998 года «О воинской обязанности и военной службе».

Как и кто должен вручать повестку?

Повестку приносят работники военных комиссариатов или руководители мест работы и учебы. Передается она лично в руки под подпись получателя.

Доставщик заветного письма должен показать документы и озвучить свое звание. После выдать повестку и сообщить, когда и куда приходить с ней.

Где и кому могут вручить повестку?

Повестку могут принести домой, выдать на работе или на улице, согласно закону. При этом стоит помнить, что доставщик не имеет право обыскивать жилье и входить в дом без приглашения.

Если получатель не найден, повестку могут передать его родственникам. Однако их подпись на неё будет недействительна. Письмо должен получить лично в руки сам призывник. Без подписи она не имеет юридическую силу.

Что будет после отказа от повестки?

Если вручить не удалось, подключают полицию. Они уже повторно могут её предоставить на подпись призывнику. Если он не нашелся, могут объявить в розыск.

Отказавшегося от повестки человека могут обвинить в уклонении от воинской обязанности. Ему может грозить ответственность вплоть до уголовной.

Какие повестки нельзя принимать?

Врученной не по закону считается повестка, присланная на электронную почту или оставленная в почтовом ящике. Также нельзя принимать письмо через мессенджеры. Звонки от военкомата тоже не действительны.

#Алина Шефер#Общество#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация
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