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Кого еще призовут после первого этапа мобилизации в Новосибирской области

Сегодня, 05:33
Фото: Правительство НСО
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в понедельник, 3 октября, объявил о завершении первого этапа частичной мобилизации в регионе. И в то же время поспешил отметить, что призывы отдельных специалистов продолжатся.

По словам главы региона, главная задача сейчас дополнительно укомплектовать некоторые батальоны. Он уточнил, что районы области призывы практически не коснутся.

«Необходимо доукомплектовать отдельные подразделения. Также отобрать людей по дефицитным военным специальностям. Для муниципалитетов будут единичные случаи», - отметил Травников.

Каких военных сейчас не хватает Вооруженным силам РФ губернатор не уточнил. Известно только, что в настоящий момент востребованы стрелки, разведчики, саперы, танкисты, артиллеристы.

Данные специальности, вероятно, являются также дефицитными. Их неоднократно перечисляли представители Минобороны РФ.

 

Травников объявил об окончании первого этапа частичной мобилизации
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Напомним, на прошлой неделе ошибки мобилизационной кампании в Новосибирске раскритиковали телеведущий Владимир Соловьев и главвред сайта RT Маргарита Симоньян в прямом эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Соловьевым». Особенно жестко Соловьев высказался о военкоме. «Взять этого военкома за ухо и на передовую на Донбасс. Лопаточку ему дать, пусть окапывается, от него будет вреда там меньше», - заявил телеведущий.

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