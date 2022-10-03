Новосибирский губернатор Травников оценил обустройство мобилизованных в палатках

Он высоко оценил обустройство палаточного лагеря и казарм на территории военного училища. Также отметил работу по обеспечению солдат предметами быта.
«На прошедшей неделе перед НВВКУ стояла задача развернуть в кратчайшие сроки дополнительные места размещения для мобилизованных. К нам прибывали призывники из Новосибирской области и многих регионов Восточной Сибири. С этим справились», - сказал глава региона в ходе аппаратного заседания 3 октября.
Травников заявил, что такое размещение продолжится ещё несколько недель. Он поручил активно заниматься обустройством быта призывников.
Напомним, ранее глава Новосибирской области объявил об окончании первого этапа частичной мобилизации. Но при этом также отметил, что в регионе продолжат укомплектовывать отдельные подразделения.
Напомним, ранее телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы раскритиковал ошибки военкомов и условия размещения мобилизованных в Новосибирске. Он даже предложил за это жестко наказывать.