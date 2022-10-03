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В Новосибирск прибыло на 1300 меньше мигрантов с начала частичной мобилизации

Сегодня, 03:58
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
В Новосибирскую область начали меньше приезжать мигранты, о чем стало известно на совещании в правительстве 3 сентября.

После объявления в России частичной мобилизации, отмечается тенденция к спаду прибытия иностранцев на территорию Новосибирской области.

По последним данным, за прошедшую неделю приехали на 1300 мигрантов меньше, несмотря на огромные очереди на выезд из РФ. Цифры первой недели в докладе озвучил представитель МВД Кирилл Травин.

«На 1300 иностранных граждан меньше за прошедшую неделю прибыли в НСО. Ситуацию контролируем», - подчеркнул докладчик.

Напомним, ранее стали известны школы Новосибирска с наибольшим числом учеников мигрантов. Так, в школе возле Хилокского рынка и в Плющихинском микрорайоне будет учиться больше всего мигрантов в 2022 году. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Частичная мобилизация
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