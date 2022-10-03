В Новосибирск прибыло на 1300 меньше мигрантов с начала частичной мобилизации

После объявления в России частичной мобилизации, отмечается тенденция к спаду прибытия иностранцев на территорию Новосибирской области.
По последним данным, за прошедшую неделю приехали на 1300 мигрантов меньше, несмотря на огромные очереди на выезд из РФ. Цифры первой недели в докладе озвучил представитель МВД Кирилл Травин.
«На 1300 иностранных граждан меньше за прошедшую неделю прибыли в НСО. Ситуацию контролируем», - подчеркнул докладчик.
Напомним, ранее стали известны школы Новосибирска с наибольшим числом учеников мигрантов. Так, в школе возле Хилокского рынка и в Плющихинском микрорайоне будет учиться больше всего мигрантов в 2022 году.