Внешний управляющий появился в регоператоре «Экология-Новосибирск»

ООО «Экология-Новосибирск», принадлежащая группе «ВИС», начала работу в Новосибирске в 2019 году. Контракт заключили на 10 лет. Компания должна была построить мусороперерабатывающие заводы по концессии, но её расторгли. А в 2021 году руководители компании-регоператора заявили о начатой процедуре банкротства.