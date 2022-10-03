atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Внешний управляющий появился в регоператоре «Экология-Новосибирск»

Сегодня, 10:55
Фото: 1MI
У новосибирского регоператора по вывозу ТБО огромные долги
В «Экология-Новосибирск» ввели внешнее управление в связи с банкротством. Информация о решении суда опубликована на сайте «Электронное правосудие» 3 октября 2022.

По данным издания «Континент Сибирь», новый управляющий продолжит работу регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов. Также начнет разрабатывать план по расчету с кредиторами для выхода из банкротства.

Напомним, компания задолжала 1 858 282 00 рублей. Сначала выбор внешнего руководителя должны были сделать на заседании Арбитражного суда 14 сентября, потом его перенесли на 3 октября.

ООО «Экология-Новосибирск», принадлежащая группе «ВИС», начала работу в Новосибирске в 2019 году. Контракт заключили на 10 лет. Компания должна была построить мусороперерабатывающие заводы по концессии, но её расторгли. А в 2021 году руководители компании-регоператора заявили о начатой процедуре банкротства.

Далее «Экология-Новосибирск» сможет продолжить работу, а кредиторы получат более полную информацию о финансовой и хозяйственной деятельности регоператора.

Читайте также:
Губернатор Новосибирской области Травников расторг мусорную концессию с «Экологией»«Экология-Новосибирск» сохранила статус регоператора, лишившись мусорной концессииАрбитражный суд ввел первую стадию банкротства к «Экологии-Новосибирск»
#Алина Шефер#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Мусорная концессия 2022#Арбитражный суд#Мусор#Долги#Банкротство
Подпишитесь
Травников объявил об окончании первого этапа частичной мобилизации
Сегодня, 10:42
Бывший мэр Бердска Шестернин стал новым главой минприроды Новосибирской области
Сегодня, 10:23
Пункт для консультаций мобилизованных откроют в Новосибирске с 3 октября
Сегодня, 08:51
Звание Героя России посмертно присвоили офицеру из Новосибирска Александру Ефимову
Сегодня, 08:28
Повестка на частичную мобилизацию – военкомат разъяснил, где могут вручить
Вчера, 16:01
Суд по делу уборщицы, нашедшей сумку с 7 млн в Новосибирске, отказал в эксперименте
Сегодня, 09:36