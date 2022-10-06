Движение автобусов изменится на левобережье Новосибирска из-за ремонта теплотрассы

Ограничение начнет действовать с 6 по 16 октября на Олозаводской улице в районе дома №25 корпус 1. Также троллейбус №29 временно закрывается. Так, с четверга общественный транспорт будет курсировать по следующим маршрутам:
№ 88 «ОРМЗ – Центральный корпус» – в обратном направлении на участке от ул. Бурденко до ул. Чигорина: ул. Ватутина, ул. Мира, ул. Аникина, ул. Тюменская, ул. Комсомольская, далее – по действующей схеме. В прямом направлении – по действующей схеме;
№ 96 «Цветущая Плющиха – Ул. Саввы Кожевникова» – в прямом направлении на участке от ул. Бурденко до ул. Чигорина: ул. Ватутина, ул. Мира, ул. Аникина, ул. Тюменская, ул. Оловозаводская, ул. Сержанта Коротаева, далее – по действующей схеме. В обратном направлении – по действующей схеме;
№ 12 «Ул. Александра Чистякова – Ул. Дюканова» – в обратном направлении на участке от ул. Бурденко до ул. Чигорина: ул. Ватутина, ул. Мира, ул. Аникина, ул. Тюменская, ул. Комсомольская, далее – по действующей схеме. В прямом направлении – по действующей схеме;
№ 29 «Юго-Западный ж/м – Ул. Александра Чистякова» – в прямом направлении на участке от ул. Бурденко до ул. Чигорина: ул. Ватутина, ул. Мира, ул. Аникина, ул. Тюменская, ул. Комсомольская, далее – по действующей схеме. В обратном направлении – по действующей схеме.
Маршрутное такси № 29а «Ул. Александра Чистякова – Ул. Петухова – Ул. Александра Чистякова» – на участке от ул. Бурденко до ул. Чигорина: ул. Ватутина, ул. Мира, ул. Аникина, ул. Тюменская, ул. Комсомольская, далее – по действующей схеме.