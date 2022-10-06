В Новосибирске не откажутся от новогодних гирлянд из-за проблем с освещением улиц

По словам главы Новосибирска, на улицах мегаполиса не хватает фонарей и других осветительных приборов. А праздничные огоньки город украсят и обезопасят.
«В нашем городе есть недостаток света. Особенно в зимний период вечером и ночью. Использование иллюминаций – это решение этой проблемы. Это и безопасность на наших дорогах, поэтому отказаться от них нет смысла», - сказал градоначальник журналистам во время «Часа прессы».
Напомним, вопрос об отмене новогодних иллюминаций возник у жителей Новосибирска на фоне спецоперации и частичной мобилизации. Оказалось, что некоторые горожане беспокоятся, не будет ли такое праздничное убранство города казаться пиром во время нынешних событий.