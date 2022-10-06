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В Новосибирске не откажутся от новогодних гирлянд из-за проблем с освещением улиц

Сегодня, 07:37
Фото: 1MI

В Новосибирске не откажутся от новогодних гирлянд в период спецоперации

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть твердо заявил, что в канун Нового года улицы украсят иллюминациями и убирать их никто не будет. Гирлянды послужат дополнением к системам освещения в городе.

По словам главы Новосибирска, на улицах мегаполиса не хватает фонарей и других осветительных приборов. А праздничные огоньки город украсят и обезопасят.

«В нашем городе есть недостаток света. Особенно в зимний период вечером и ночью. Использование иллюминаций – это решение этой проблемы. Это и безопасность на наших дорогах, поэтому отказаться от них нет смысла», - сказал градоначальник журналистам во время «Часа прессы».

Напомним, вопрос об отмене новогодних иллюминаций возник у жителей Новосибирска на фоне спецоперации и частичной мобилизации. Оказалось, что некоторые горожане беспокоятся, не будет ли такое праздничное убранство города казаться пиром во время нынешних событий.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Новый год#Гирлянды#Мэр
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