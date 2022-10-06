В Новосибирске не откажутся от новогодних гирлянд из-за проблем с освещением улиц

Напомним, вопрос об отмене новогодних иллюминаций возник у жителей Новосибирска на фоне спецоперации и частичной мобилизации. Оказалось, что некоторые горожане беспокоятся, не будет ли такое праздничное убранство города казаться пиром во время нынешних событий.