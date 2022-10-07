73-летний пенсионер пропал в поселке Кольцово под Новосибирском

Пожилой новосибирец, со слов родственников, бывает забывчив, есть некоторые проблемы с памятью. Однако раньше он не пропадал. Сейчас волонтеры собирают экипажи на улицу Центральная, д.10А для поисков мужчины в СНТ и в лесу.