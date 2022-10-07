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73-летний пенсионер пропал в поселке Кольцово под Новосибирском

Сегодня, 10:18
Фото: Лиза Алерт
Волонтеры ищут пенсионера, который не вернулся с прогулки 6 октября в Кольцово под Новосибирском. Мужчина мог поехать на дачу, где проживал всё лето из-за проблем с памятью.
«Юлий Дмитриевич вышел из дома прогуляться и к вечеру не вернулся. Родные обратились к нам. Он проживает с семьей в Кольцово, но лето провел на даче. Есть подозрения, что он мог позабыть и вернуться туда, а не в город», - рассказала Atas.info руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Пожилой новосибирец, со слов родственников, бывает забывчив, есть некоторые проблемы с памятью. Однако раньше он не пропадал. Сейчас волонтеры собирают экипажи на улицу Центральная, д.10А для  поисков мужчины в СНТ и в лесу.  

Приметы пропавшего: рост 172, черные волосы с сединой, серые глаза. Одет в коричневую дубленку, штаны камуфляжные и серую вязаную шапку.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пропал#Поиск#Лизаалерт
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