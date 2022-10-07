Отсидевшая в колонии женщина оплатила долг по алиментам в Новосибирске

Как сообщили в ведомстве, сын женщины находится под опекой с 2005 года, а в следующем он станет совершеннолетним. Несколько лет его мама отбывала срок в колонии и проходила курс реабилитации, но это не помешало ей накопить деньги для ребенка.
Уже на воле женщина нашла работу и продолжила платить по текущим алиментам. Однако на ней уже висел долг в размере 308 тысяч рублей, плюс исполнительский сбор на 47 тысяч рублей.
Сибиряка постаралась заработать и оплатить всю сумму задолженности – у неё получилось. Производство закрыли, а она продолжает платить текущие алименты до 18-летия сына.