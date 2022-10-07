atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Отсидевшая в колонии женщина оплатила долг по алиментам в Новосибирске

Сегодня, 08:24
Фото: 1MI
Жительница Новосибирска накопила 400 тысяч рублей для сына, пока отбывала наказание в тюрьме и лечилась от зависимости. ГУ ФССП России по региону закрыли её долг по алиментам.

Как сообщили в ведомстве, сын женщины находится под опекой с 2005 года, а в следующем он станет совершеннолетним. Несколько лет его мама отбывала срок в колонии и проходила курс реабилитации, но это не помешало ей накопить деньги для ребенка.

Уже на воле женщина нашла работу и продолжила платить по текущим алиментам. Однако на ней уже висел долг в размере 308 тысяч рублей, плюс исполнительский сбор на 47 тысяч рублей.

Сибиряка постаралась заработать и оплатить всю сумму задолженности – у неё получилось. Производство закрыли, а она продолжает платить текущие алименты до 18-летия сына.

#Общество#Новосибирская область#Новосибирск#Дети#Алименты#Долг#Приставы#Алина Шефер
Подпишитесь
70-летие Путина: самые необычные подарки новосибирцев президенту
Сегодня, 08:10
Прокурора вызвали на суд минздрава с застройщиком семи поликлиник в Новосибирске
Вчера, 17:34
Почти 350 мобилизованных новосибирцев получили отсрочку
Сегодня, 10:32
Известный артист Иван Ромашко скончался на 93-м году жизни в Новосибирске
Сегодня, 13:27
Опубликованы условия конкурса двух новых мусорных концессий в Новосибирской области
Вчера, 19:24
Научная молодежь Академгородка просит отсрочку от частичной мобилизации
Сегодня, 10:51