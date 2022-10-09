Раскрыт настоящий возраст дуба у ТЦ «Аура» в Новосибирске

Недалеко от торгового центра «Аура» в Новосибирске много лет растет дуб. Этим летом один бизнесмен прикрепил к нему табличку, в котором назвал возраст дерева. Однако в мэрии нашли несоответствия этому и установили настоящий возраст дуба.

На баннере было указано, что дереву уже 197 лет. Таким способом предприниматель хотел привлечь горожан к квартире, которая продается: табличка привлекала потенциальных клиентов, которые сначала бы заглянули на дерево, а потом ненароком обратили внимание на дом. Однако в мэрии установили точный возраст дуба. Ему оказалось от 70 до 80 лет. Это удалось выяснить благодаря осмотру дерева специалистами управления по благоустройству общественных пространств. В настоящий момент дуб достопримечательностью не является, пишет НГС. Напомним, что в Новосибирске вырубили более 70 деревьев в Бугринской роще. Также там обрезали 60 кустарников.