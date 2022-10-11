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Трагедия на Камчатке: директора новосибирской турфирмы доставляли туда месяц

Сегодня, 09:41
Фото: ГТРК Новосибирск
Директора туристической фирмы «Extreme Time» Андрея Степанова целый месяц доставляли на Камчатку, чтобы там проводить следственный эксперимент из-за гибели девяти человек при восхождении на вулкан.

В пресс-службе СУ СКР по Камчатскому краю уточнили, что Степанова перевозили на поезде, поэтому так долго, ведь по земле на Камчатку трудный путь. Следователи Камчатского края продолжают расследование.

Напомним, что Андрея Степанова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек. Сам он не признал вину и заявил, что сам не понимает, почему погибли люди. 

Напомним, что Atas.info собирал сюжет «Туристы погибли на Камчатке», где есть вся информация о смертельном восхождении на Ключевскую сопку.

#Александр Кондратьев#Криминал#Туристы погибли на Камчатке#Новосибирск#Камчатка#Смерть#Суд#Полиция#Уголовное дело#Гибель#Туризм#Альпинизм
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