Трагедия на Камчатке: директора новосибирской турфирмы доставляли туда месяц

В пресс-службе СУ СКР по Камчатскому краю уточнили, что Степанова перевозили на поезде, поэтому так долго, ведь по земле на Камчатку трудный путь. Следователи Камчатского края продолжают расследование.
Напомним, что Андрея Степанова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек. Сам он не признал вину и заявил, что сам не понимает, почему погибли люди.
Напомним, что Atas.info собирал сюжет «Туристы погибли на Камчатке», где есть вся информация о смертельном восхождении на Ключевскую сопку.