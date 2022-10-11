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Жители Оби подверглись нарушению их прав на получение воды хорошего качества

Сегодня, 13:06
Фото: 1MI
Прокуратура города Оби проверила соблюдение закона о водоснабжении жилых домов на улице Путейцев – там постоянно нарушались права граждан. Информацию предоставили в прокуратуре Новосибирской области.

Вода, которую поставляли людям, не соответствовала нормам предельных допустимых концентраций веществ. При это подвоз чистой воды местным не организовали – им пришлось закупаться в магазинах или терпеть.

Прокурор внес главе города Оби представление об устранении выявленных нарушений. В ответ на это городская администрация подала заявку в МинЖКХ региона, чтобы присоединится к подпрограмме «Чистая вода». 

Подвоз воды хорошего качества был возобновлен, а представители ведомство теперь контролируют ситуацию.

#Александр Кондратьев#Общество#Город#Новосибирская область#Водоснабжение#Качество#Вода#Прокуратура
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