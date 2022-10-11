Жители Оби подверглись нарушению их прав на получение воды хорошего качества

Вода, которую поставляли людям, не соответствовала нормам предельных допустимых концентраций веществ. При это подвоз чистой воды местным не организовали – им пришлось закупаться в магазинах или терпеть.
Прокурор внес главе города Оби представление об устранении выявленных нарушений. В ответ на это городская администрация подала заявку в МинЖКХ региона, чтобы присоединится к подпрограмме «Чистая вода».
Подвоз воды хорошего качества был возобновлен, а представители ведомство теперь контролируют ситуацию.