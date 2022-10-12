Инцидент произошел у дома № 27 по улице Кошурникова. Ежедневно во двор выходит странный мужчина без одежды – с саблей. Он колотит имущество: бьет автомобили, входные двери.
«Фильмы о знаменитых пиратах перестали выходить несколько лет назад, но дух авантюризма никуда не пропал. Премьеры на Кошурникова, 27 начались в сентябре. Сначала заметили порезанные колёса, а в октябре самого персонажа: буйный сосед рубил саблей всё, что попадалось. В том числе двери в подъезде и окно новенькой машины», — рассказывает автор поста.
Промышляет мужчина всегда по ночам. Не так давно он разбил стекла в подъезде, разбросал детские игрушки по двору. Заявление в полицию уже написано. Вот только в адрес горожан начали поступать угрозы от соседа.