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Голый сосед с саблей держит в страхе жителей Новосибирска

Сегодня, 03:11
Фото: Мэш Сибирь
Жители Новосибирска напугались неадекватного соседа с саблей, о чем сообщает «Мэш Сибирь».

Инцидент произошел у дома № 27 по улице Кошурникова. Ежедневно во двор выходит странный мужчина без одежды – с саблей. Он колотит имущество: бьет автомобили, входные двери.

«Фильмы о знаменитых пиратах перестали выходить несколько лет назад, но дух авантюризма никуда не пропал. Премьеры на Кошурникова, 27 начались в сентябре. Сначала заметили порезанные колёса, а в октябре самого персонажа: буйный сосед рубил саблей всё, что попадалось. В том числе двери в подъезде и окно новенькой машины», — рассказывает автор поста.

Промышляет мужчина всегда по ночам. Не так давно он разбил стекла в подъезде, разбросал детские игрушки по двору. Заявление в полицию уже написано. Вот только в адрес горожан начали поступать угрозы от соседа.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022
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