atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новосибирец снял фильм о нарушителях ПДД на улице Широкой

Сегодня, 05:04
Фото: 1MI
Самые ушлые водители стали звездами фильма о нарушениях ПДД на Широкой в Новосибирске. Ролик автор опубликовал в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Автомобилист проехался по улице Широкой и зафиксировал на регистраторе хитрецов, которые всеми способами пытаются объехать пробку. Также он вспомнил, как дорожные коллапсы преодолевали раньше.

«Раньше такие водители объезжали затор через гаражи, потом вклинивались в ряды на площади Труда. Сейчас ворота там закрыты», - сказал автор видео.

Под этим постом подписчики в основном оценивали автора. В частности, то, как он подал им информацию.

«Всё хорошо рассказал. За озвучку 5 баллов. Просто и доступно, без слов паразитов», - отметили сибиряки.

Но также некоторые, раз выпал такой шанс, пожаловались на пробки и автохамов. При этом они упомянули, что с такими людьми хорошо борется ГИБДД.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске установят камеры фиксации нарушений на дорогах за 69 млн рублей.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Автомобили#Гибдд#Видео
Подпишитесь
Курочка сменила Анисимову во главе регоператора "Экология-Новосибирск"
Вчера, 11:01
Землетрясение силой 4,8 баллов произошло в Новосибирской области
Сегодня, 08:21
Стал известен прогноз погоды на ноябрь 2022 года в Новосибирске
Сегодня, 09:23
Владимира Путина просят разобраться с "мусорной концессией" в Новосибирской области
Сегодня, 12:03
Конец концессии? Правительство может построить 6 школ за счет бюджета
Вчера, 17:10
В Новосибирске назвали сроки завершения строительства четвертого моста через Обь
Сегодня, 11:31