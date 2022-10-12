Новосибирец снял фильм о нарушителях ПДД на улице Широкой

Автомобилист проехался по улице Широкой и зафиксировал на регистраторе хитрецов, которые всеми способами пытаются объехать пробку. Также он вспомнил, как дорожные коллапсы преодолевали раньше.
«Раньше такие водители объезжали затор через гаражи, потом вклинивались в ряды на площади Труда. Сейчас ворота там закрыты», - сказал автор видео.
Под этим постом подписчики в основном оценивали автора. В частности, то, как он подал им информацию.
«Всё хорошо рассказал. За озвучку 5 баллов. Просто и доступно, без слов паразитов», - отметили сибиряки.
Но также некоторые, раз выпал такой шанс, пожаловались на пробки и автохамов. При этом они упомянули, что с такими людьми хорошо борется ГИБДД.
Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске установят камеры фиксации нарушений на дорогах за 69 млн рублей.