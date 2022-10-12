Оранжевые туалеты установят на трассе от Новосибирска до Павлодара

Ремонт участка дороги длиной 590 метров обойдется в 99,8 млн рублей. Работы по возведению объекта на участке дороги у села Верх-Ирмень выполнят в пять этапов.
При этом в целях организации ожидания, высадки и посадки пассажиров маршрутных транспортных средств предусмотрено устройство двух автопавильонов и двух посадочных площадок.
Стоит отметить, что там даже соорудят посадочную площадку, тротуар со скамьей и урной, пешеходный переход, поставят фонари и другие элементы. Подрядчику предстоит сделать водопропускную трубу, установить забор и туалет.
Все необходимые работы будут выполнены до 20 августа 2024 года в Ордынском районе. Реконструкцию планируется выполнить за такой срок в связи с дефицитом финансирования.