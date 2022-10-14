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Не все мобилизованные получат по 100 тысяч рублей в Новосибирской области

Сегодня, 05:56
Фото: 1MI
Правительство Новосибирской области опубликовало постановление, в котором говорится о единовременной выплате гражданам, призванных в рамках частичной мобилизации. В документации названы причины отказа в получении 100 тысяч рублей.

Накануне мобилизованные из Новосибирской области уже получили по 100 тысяч рублей из резервного фонда региона. Выплата назначена всем призывникам, без дополнительных заявлений. Однако и есть исключения.

В частности, поводом для отказа может стать исключение гражданина из части-формирования. Деньги могут не дать из-за ошибок в списках НВВКУ (к примеру, если там опечатки, не вся информация или неточности). В случае ошибки гражданин вправе обратиться за выплатой.

Если же мобилизованного исключили из списков НВВКУ «в связи с виновными действиями», то он обязан вернуть 100 тысяч рублей.  Ранее мы рассказывали про льготы и выплаты семьям мобилизованных в Новосибирске: актуальный список в 2022 году. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#2022
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