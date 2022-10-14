Накануне мобилизованные из Новосибирской области уже получили по 100 тысяч рублей из резервного фонда региона. Выплата назначена всем призывникам, без дополнительных заявлений. Однако и есть исключения.
В частности, поводом для отказа может стать исключение гражданина из части-формирования. Деньги могут не дать из-за ошибок в списках НВВКУ (к примеру, если там опечатки, не вся информация или неточности). В случае ошибки гражданин вправе обратиться за выплатой.
Если же мобилизованного исключили из списков НВВКУ «в связи с виновными действиями», то он обязан вернуть 100 тысяч рублей. Ранее мы рассказывали про льготы и выплаты семьям мобилизованных в Новосибирске: актуальный список в 2022 году.