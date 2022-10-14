Самолёт Новосибирск – Ташкент вынужденно приземлился в «Толмачёво»

Борт направлялся из Новосибирска в Ташкент. Вылет был в 17 часов. Однако по непонятным причинам рейс IO-7491 кружил над небом больше часа, о чем информирует «МК в Новосибирске».
В итоге самолет посадили в аэропорту «Толмачево». Выяснилось, что борт вернулся в аэропорт по решению экипажа. Причины вынужденной посадки неизвестны.
Напомним, ранее авиадебошир обматерил стюардесс в самолете из Южно-Сахалинска до Новосибирска. Неадекватного пассажира смогли усмирить прямо в самолете – связав его. Теперь буйный сибиряк ответит за мелкое хулиганство на борту.