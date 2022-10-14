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Самолёт Новосибирск – Ташкент вынужденно приземлился в «Толмачёво»

Сегодня, 01:14
Фото: atas.info
Самолет компании «ИрАэро» экстренно приземлился в «Толмачево» не успев вылететь из Новосибирска в четверг, 13 октября.

Борт направлялся из Новосибирска в Ташкент. Вылет был в 17 часов. Однако по непонятным причинам рейс IO-7491 кружил над небом больше часа, о чем информирует «МК в Новосибирске».

В итоге самолет посадили в аэропорту «Толмачево». Выяснилось, что борт вернулся в аэропорт по решению экипажа. Причины вынужденной посадки неизвестны.

Напомним, ранее авиадебошир обматерил стюардесс в самолете из Южно-Сахалинска до Новосибирска. Неадекватного пассажира смогли усмирить прямо в самолете – связав его. Теперь буйный сибиряк ответит за мелкое хулиганство на борту.

#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#2022#Эмилия Каплунская
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