Площадь Ленина оцепили заборами в Новосибирске

На площади Ленина вновь выставили заборы. С сентября ограждения то убирают за памятник перед НОВАТом, то наоборот, выставляют вдоль памятника. На этот раз заборы растянули перед всей площадью.
«Ехала мимо в субботу и увидела, что всеми любимые белые заборы стоят не только вокруг памятника, как обычно, но вообще по все территории от одного входа в метро, до другого», - поделилась с Atas.info сибирячка Анна.
«Кстати, полицейских на площади стало меньше. Ни одной машины не стоят, да и патрулируют территорию редко уже. Понятно, что событий никаких для этого и нет, но тогда зачем заборы», - рассказал Atas.info новосибирец Иван.
Напомним, что в тот день в Новосибирске задержали зачинщиков хоровода на площади Ленина. Когда они продолжили петь, правоохранители своими силами вытеснили их и нескольких зачинщиков задержали.