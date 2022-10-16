atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Площадь Ленина оцепили заборами в Новосибирске

Сегодня, 06:45
Фото: atas.info
Центр Новосибирска огородили заборами, о чем рассказали Atas.info очевидцы.

На площади Ленина вновь выставили заборы. С сентября ограждения то убирают за памятник перед НОВАТом, то наоборот, выставляют вдоль памятника. На этот раз заборы растянули перед всей площадью.

 

Вот так заборы были сложены за памятником в сентябре
Фото: atas.info
«Ехала мимо в субботу и увидела, что всеми любимые белые заборы стоят не только вокруг памятника, как обычно, но вообще по все территории от одного входа в метро, до другого», - поделилась с Atas.info сибирячка Анна.

 

Фото сделано 15 октября
Фото: atas.info
«Кстати, полицейских на площади стало меньше. Ни одной машины не стоят, да и патрулируют территорию редко уже. Понятно, что событий никаких для этого и нет, но тогда зачем заборы», - рассказал Atas.info новосибирец Иван.
Фото: atas.info

Напомним, что в тот день в Новосибирске задержали зачинщиков хоровода на площади Ленина. Когда они продолжили петь, правоохранители своими силами вытеснили их и нескольких зачинщиков задержали.  

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022
Подпишитесь
24 тысячи человек уехали из Новосибирской области за последние полгода
Сегодня, 09:27
В Новосибирске разрушили ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса
Вчера, 15:17
В Новосибирске перекроют улицы Курчатова, Космическую и проспект Маркса
Сегодня, 09:49
Новосибирские власти объяснили сбои в работе транспорта мобилизацией
Вчера, 09:40
В Новосибирске из IKEA уволили около 500 сотрудников
14 октября, 13:53
Количество свадеб в период частичной мобилизации увеличилось в Новосибирске
14 октября, 11:58