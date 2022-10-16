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Женщина с прыщами на гениталиях возмутилась непрофессионалами в клинике Новосибирска

Сегодня, 03:23
Фото: 1MI
В Новосибирске в клинику обратилась женщина с деликатной проблемой, только вот подход врачей ей вовсе не понравился. Гневный отзыв она оставила на сайте «Фламп».

Сибирячка захотела избавиться от прыщей в интимном месте и обратилась в частную клинику. После обращения ей на работу позвонила администратор медицинского центра и начала обсуждать ее проблему. Женщина считает, что это просто непрофессионально, так как разговор услышал директор и коллеги.

Но самое интересное в том, что доктор предложила ей отрезать малые половые губы, дабы избавиться от прыщей. Кроме того, в клинике навязывали и другие пластические процедуры. В итоге девушка осталась крайне возмущена таким подходом в этом центре и отказалась от услуг.

Напомним, что в Новосибирске мастера салона красоты сожгли ногти девушке. Сейчас она проходит лечение, которое займет не менее полугода. А после собирается подать в суд на салон красоты с требованием возмещения вреда.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022
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