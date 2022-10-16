Сибирячка захотела избавиться от прыщей в интимном месте и обратилась в частную клинику. После обращения ей на работу позвонила администратор медицинского центра и начала обсуждать ее проблему. Женщина считает, что это просто непрофессионально, так как разговор услышал директор и коллеги.
Но самое интересное в том, что доктор предложила ей отрезать малые половые губы, дабы избавиться от прыщей. Кроме того, в клинике навязывали и другие пластические процедуры. В итоге девушка осталась крайне возмущена таким подходом в этом центре и отказалась от услуг.
Напомним, что в Новосибирске мастера салона красоты сожгли ногти девушке. Сейчас она проходит лечение, которое займет не менее полугода. А после собирается подать в суд на салон красоты с требованием возмещения вреда.