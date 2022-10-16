Сибирячка захотела избавиться от прыщей в интимном месте и обратилась в частную клинику. После обращения ей на работу позвонила администратор медицинского центра и начала обсуждать ее проблему. Женщина считает, что это просто непрофессионально, так как разговор услышал директор и коллеги.