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Жуткий холод и мокрый снег нагрянет в Новосибирск на новой неделе

Сегодня, 05:52
Фото: 1MI

Мокрый снег и холод до -5 ожидаются в Новосибирске на рабочей неделе

В Новосибирске ожидается похолодание и дождь со снегом, о чем говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Неделя дождей придет в Новосибирск с понедельника, 17 октября. Так, в регионе ожидается +1…+6 градусов ночью и днем +9…+14. Ветер усилится до 16 м/с. Ожидаются небольшие дожди.

Во вторник, 18 октября в город нагрянут холода. Ночью столбик термометра покажет -5 мороза. При этом ожидается мокрый снег с дождем. Ветер порывистый, северо-западный.

Такая погода сохранится всю рабочую неделю. Осадки начнут выпадать каждый день.

Напомним, что режим черного неба объявили в Новосибирске до 16 октября. Специалисты отмечали, что загрязнению способствует безветренная, сухая погода.  

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Погода
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