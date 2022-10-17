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Многокилометровая пробка появилась на улице Большевистской в Новосибирске

Сегодня, 04:34
Фото: atas.info
В понедельник, 17 октября утром в Октябрьском районе вновь образовались пробки на улице Большевистская, о чем рассказали очевидцы Atas.info.

Дорожные заторы начинаются со стороны развязки рядом со станцией «Камышенская». По данным 2ГИС, пробки достигают 6 километров в сторону Речного вокзала.

«В сторону вокзала стоит левый, средний и правый ряд!!! Я три часа ехал от Академа до речного, опоздал на работу. Это что, понедельник? Или аварии постоянные», - высказался Atas.info новосибирец Николай.
«Можно уже никуда не ехать, меня уволили»,- иронично поделилась сибирячка.
«Не работает светофор, дорожники асфальт катают дальше речного. Уже истерический смех, в пробках полжизни прошло», - рассказала студентка Анна.

  

Фото: 2ГИС

Сервис также свидетельствует об автомобильных заторах на улице Кирова, недалеко от метро «Октябрьское» и пробки сковали Октябрьский мост. Пробки оцениваются в 5 баллов.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022#ДТП#Дороги#Пробки
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