Многокилометровая пробка появилась на улице Большевистской в Новосибирске

Дорожные заторы начинаются со стороны развязки рядом со станцией «Камышенская». По данным 2ГИС, пробки достигают 6 километров в сторону Речного вокзала.
«В сторону вокзала стоит левый, средний и правый ряд!!! Я три часа ехал от Академа до речного, опоздал на работу. Это что, понедельник? Или аварии постоянные», - высказался Atas.info новосибирец Николай.
«Можно уже никуда не ехать, меня уволили»,- иронично поделилась сибирячка.
«Не работает светофор, дорожники асфальт катают дальше речного. Уже истерический смех, в пробках полжизни прошло», - рассказала студентка Анна.
Сервис также свидетельствует об автомобильных заторах на улице Кирова, недалеко от метро «Октябрьское» и пробки сковали Октябрьский мост. Пробки оцениваются в 5 баллов.