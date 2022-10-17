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Вечерние 8-балльные пробки сковали Новосибирск: водители в бешенстве

Сегодня, 12:33
Фото: 1MI
Автомобилисты второй раз за день встали в огромных пробках 17 октября – на этот раз заторы достигли 8 баллов. Информация Atas.info предоставили очевидцы, а данные взяты из 2ГИС.

В основном на движение транспорта влияют ремонтные работы на теплотрассах, потому что всё не успели сделать за лето, а также автомобильные аварии. 

Кругом одни ДТП и ремонты – это все начинают объезжать и начинаются пробки. Безусловно на это влияет и плохое дорожное покрытие, что вынуждает сбавлять скорость, притормаживать периодически и увиливать, - назвал главные причины пробок в городе водитель с 10-летним стажем Сергей Б. 

В настоящее время пробки зафиксированы сервисом 2ГИС на Красном проспекте, Октябрьской магистрали, улицах Кирова и Никитина, а также на Октябрьском мосту. 

На левом берегу самые большие заторы на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, местами на Станционной. Проезд Энергетиков полностью красный. Подъезды к площади Маркса не менее затруднены. 

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