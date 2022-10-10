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Водителя с барабанными палочками заметили в пробке в Новосибирске

Сегодня, 04:18
Фото: АСТ-54
В Новосибирске заметили водителя, который заскучал в пробке и достал барабанные палочки.

О необычном инциденте рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора поста, автомобилист стоял в пробке на улице Фрунзе. В один момент мужчина достал настоящие барабанные палочки и начал отбивать ритм по рулю.

При этом многие комментаторы под записью раскритиковали автора поста, заявив, что это вторжение в личное пространство: «Бесят такие, кто в окна заглядывает», «Уже ничего нельзя поделать, везде снимут».

Напомним, что ранее автомобилист смотрел порно в пробке в Новосибирске. Мужчина включил порно-ролик, видимо не подозревая, что станет звездой местных пабликов.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022
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