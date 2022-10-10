О необычном инциденте рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора поста, автомобилист стоял в пробке на улице Фрунзе. В один момент мужчина достал настоящие барабанные палочки и начал отбивать ритм по рулю.
При этом многие комментаторы под записью раскритиковали автора поста, заявив, что это вторжение в личное пространство: «Бесят такие, кто в окна заглядывает», «Уже ничего нельзя поделать, везде снимут».
Напомним, что ранее автомобилист смотрел порно в пробке в Новосибирске. Мужчина включил порно-ролик, видимо не подозревая, что станет звездой местных пабликов.