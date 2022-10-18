Раскрыты подробности о не принявшем мелочь водителе маршрутки №19 в Новосибирске

Все случилось на днях в новосибирской маршрутке № 19. Женщина хотела расплатиться с водителем за проезд тремя монетами по 10 рублей и десятью по 50 копеек. За мелочь водитель разозлился, выгнал из салона сибирячку и выкинул деньги.
Как рассказал «АиФ-Новосибирск» представитель перевозчика, во вторник, 18 октября у водителя выходной и на работу он выйдет только завтра. Поэтому профилактическую беседу с ним проведут позже. Кроме того, может последовать и наказание в виде лишения премии.
Звягин охарактеризовал водителя как спокойного человека и добросовестного водителя, который не нарушает ДТП и поддерживает транспорт в чистоте.