Раскрыты подробности о не принявшем мелочь водителе маршрутки №19 в Новосибирске

Как рассказал «АиФ-Новосибирск» представитель перевозчика, во вторник, 18 октября у водителя выходной и на работу он выйдет только завтра. Поэтому профилактическую беседу с ним проведут позже. Кроме того, может последовать и наказание в виде лишения премии.