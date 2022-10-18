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Самку снежного барса увезли из Новосибирского зоопарка в Красноярск

Сегодня, 08:24
Фото: Время с пользой / Youtube
Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило отдал самку снежного барса в Красноярск – её уже перевозят на автомобиле. Информацию предоставили в Управлении Россельхознадзора по региону.

Самку ирбиса в возрасте 6 лет увезли на машине в зоопарк «Роев ручей» в Красноярском парке флоры и фауны – там это животное будет жить и разводить потомство. 

Специалисты Россельхознадзора изучали этого питомца, а уже потом выдали разрешение на перевозку. Такая процедура была необходима, чтобы животное не погибло в новых условиях.

Напомним, что Ирбис (снежный барс) – это крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих, которое в дикой природе обитает в Центральной Азии. Оно любит только холодный климат и не может жить в жаре.

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Зоопарк#Животные#Перевозка#Ирбис
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