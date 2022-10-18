Самку снежного барса увезли из Новосибирского зоопарка в Красноярск

Самку ирбиса в возрасте 6 лет увезли на машине в зоопарк «Роев ручей» в Красноярском парке флоры и фауны – там это животное будет жить и разводить потомство.
Специалисты Россельхознадзора изучали этого питомца, а уже потом выдали разрешение на перевозку. Такая процедура была необходима, чтобы животное не погибло в новых условиях.
Напомним, что Ирбис (снежный барс) – это крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих, которое в дикой природе обитает в Центральной Азии. Оно любит только холодный климат и не может жить в жаре.