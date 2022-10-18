Глава Министерства сельского хозяйства Новосибирской области заявил, что частичная мобилизация, в рамках которой были призваны, в том числе, сотрудники аграрного сектора региона, не повлияла на основную деятельность предприятий. Евгений Лещенко отказался сообщить, сколько всего селян было призвано на военную службу. "Процент крайне несущественный", так министр охарактеризовал долю аграриев, которым пришли повестки.
В то же время руководитель профильного министерства подчеркнул, что ведомство занимается работой по так называемому "бронированию" важных для аграрного сектора сотрудников. Кроме того, министерство занято формированием кадрового резерва для возможного замещения специалистов, которых могут призвать в войска.
"Думаем, что это будет не лишним, хотя, может быть, это такая небольшая перестраховка. Работаем с центрами занятости населения, Министерством труда и социальной защиты очень плотно. Нам предоставляется информация о всех гражданах, имеющих соответствующие профессии и опыт работы в сельхозпроизводстве. Это и дальнейшая работа по переподготовке граждан…будут готовить больше механизаторов и водителей. Всего таких специалистов должны подготовить порядка 500 человек", - сказал Евгений Лещенко во вторник, 18 октября, в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.
Кроме того, заметил министр, к работе на сельхозпредприятиях планируется привлечение студентов старших курсов аграрного университета и учащихся заведений среднего профессионального образования.