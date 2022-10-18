В то же время руководитель профильного министерства подчеркнул, что ведомство занимается работой по так называемому "бронированию" важных для аграрного сектора сотрудников. Кроме того, министерство занято формированием кадрового резерва для возможного замещения специалистов, которых могут призвать в войска.