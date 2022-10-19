Инцидент произошел в ночь 19 октября в одном из пабов Октябрьского района. Некий гость перепил и начал лезть в драку, а также оскорблять сотрудников. Они вызвали на подмогу бойцов ГБР.
Им хулиган объяснил, что является сотрудником полиции, а именно майором. Даже показывал какое-то удостоверение.
Во время задержания, дебошир продолжал вести себя неадекватно: кидался с кулаками на охрану, пытался ударить портфелем. И в какой-то момент из него выпала пустая кобура с портупеей.
Гвардейцам удалось утихомирить мужчину и отвести в отделение полиции. Что произошло после осталось неизвестным.
А вот пример дебоша за которые сибиряк поплатился двумя годами. Правда, условного срока. Мужчина в самолете был агрессивен, курил и со всеми ругался. По прилету его встретила полиция.