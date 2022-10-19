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«Майор полиции» портфелем пытался разнести паб в Новосибирске

Сегодня, 09:54
Фото: 1MI
Дебош устроил в пабе в Новосибирска «майор полиции»
Охранники бара в Новосибирске задержали за дебош мужчину, который назвался майором полиции. Об этом рассказали в Агентстве Безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел в ночь 19 октября в одном из пабов Октябрьского района. Некий гость перепил и начал лезть в драку, а также оскорблять сотрудников. Они вызвали на подмогу бойцов ГБР.

Им хулиган объяснил, что является сотрудником полиции, а именно майором. Даже показывал какое-то удостоверение.

Во время задержания, дебошир продолжал вести себя неадекватно: кидался с кулаками на охрану, пытался ударить портфелем. И в какой-то момент из него выпала пустая кобура с портупеей.

Гвардейцам удалось утихомирить мужчину и отвести в отделение полиции. Что произошло после осталось неизвестным.

А вот пример дебоша за которые сибиряк поплатился двумя годами. Правда, условного срока. Мужчина в самолете был агрессивен, курил и со всеми ругался. По прилету его встретила полиция.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Бар#Дебош#Хулиганы#Полиция
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