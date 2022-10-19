Микрорайон Плющихинский в Новосибирске начали отапливать после суда

Теплоснабжение восстановили 18 октября после судебного разбирательства в отношении компании «ДИСКУС плюс», по сетям которой жители жилмассива получали тепло от ТЭЦ-5. Оказалось, что это предприятие самовольно прекратило подачу отопления в дома.
Весной 2022 года на Плющихинском заработала котельная, построенная «Дискусом». Она, по документам, питала горячей водой и теплом магазин.
Тогда представители компании перекрыли на трубопроводе рычаг, который транспортировал теплую энергию. Таким образом, весь микрорайон начала снабжать теплом одна котельная. Позже это привело к тому, что батареи во многих квартирах оставались холодными.