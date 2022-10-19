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Микрорайон Плющихинский в Новосибирске начали отапливать после суда

Сегодня, 09:11
Фото: 1MI
Жители МЖК Плющихинский в Новосибирске начали получать тепло по решению суда. Об этом сообщает СГК в своем Telegram-канале.

Теплоснабжение восстановили 18 октября после судебного разбирательства в отношении компании «ДИСКУС плюс», по сетям которой жители жилмассива получали тепло от ТЭЦ-5. Оказалось, что это предприятие самовольно прекратило подачу отопления в дома.

Весной 2022 года на Плющихинском заработала котельная, построенная «Дискусом». Она, по документам, питала горячей водой и теплом магазин.

Тогда представители компании перекрыли на трубопроводе рычаг, который транспортировал теплую энергию. Таким образом, весь микрорайон начала снабжать теплом одна котельная. Позже это привело к тому, что батареи во многих квартирах оставались холодными.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Отопление#Суд
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