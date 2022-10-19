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Новый добровольческий именной батальон формируют в Новосибирске

Сегодня, 06:01
Фото: nso.ru
Воинское подразделение, укомплектованное добровольцами, будет носить статус элитного и примет участие в боевых действиях на территории Украины

В Новосибирске идет формирование добровольческого батальона, который предназначен для отправки в зону проведения военной спецоперации. Воинское соединение обеспечат всей экипировкой за счет бюджета Новосибирской области и оно будет носить статус "боевого элитного", заявил  губернатор Андрей Травников во время прямого эфира в официальном аккаунте регионального правительства во "ВКонтакте" 19 октября.

По словам главы региона, решение о формировании еще одного именного подразделения связано с большим количеством желающих "с хорошим боевым опытом" отправиться на фронт.

"Нужно обратиться в военкомат, а те, кто знаком, могут обратиться к Андрею Панферову (вице-спикер Заксобрания Новосибирской области", прим. ред.), потому что он главный инициатор создания этого подразделения", - описал Травников механизм набора добровольцев.

Ранее подполковник ГРУ в отставке Андрей Панферов заявил о том, что написал рапорт о направлении его в зону спецоперации. В беседе с корреспондентом Atas.info он предложил назвать добровольческий батальон, если он будет сформирован, "Вега", в честь отряда спецназа Бердской бригады специального назначения, которая воевала в Чечне в обоих войнах.

Официальный раздел Андрея Панферова на сайте Заксобрания Новосибирской области.

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