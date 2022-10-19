В Новосибирске идет формирование добровольческого батальона, который предназначен для отправки в зону проведения военной спецоперации. Воинское соединение обеспечат всей экипировкой за счет бюджета Новосибирской области и оно будет носить статус "боевого элитного", заявил губернатор Андрей Травников во время прямого эфира в официальном аккаунте регионального правительства во "ВКонтакте" 19 октября.
По словам главы региона, решение о формировании еще одного именного подразделения связано с большим количеством желающих "с хорошим боевым опытом" отправиться на фронт.
"Нужно обратиться в военкомат, а те, кто знаком, могут обратиться к Андрею Панферову (вице-спикер Заксобрания Новосибирской области", прим. ред.), потому что он главный инициатор создания этого подразделения", - описал Травников механизм набора добровольцев.
Ранее подполковник ГРУ в отставке Андрей Панферов заявил о том, что написал рапорт о направлении его в зону спецоперации. В беседе с корреспондентом Atas.info он предложил назвать добровольческий батальон, если он будет сформирован, "Вега", в честь отряда спецназа Бердской бригады специального назначения, которая воевала в Чечне в обоих войнах.
Официальный раздел Андрея Панферова на сайте Заксобрания Новосибирской области.