Ранее подполковник ГРУ в отставке Андрей Панферов заявил о том, что написал рапорт о направлении его в зону спецоперации. В беседе с корреспондентом Atas.info он предложил назвать добровольческий батальон, если он будет сформирован, "Вега", в честь отряда спецназа Бердской бригады специального назначения, которая воевала в Чечне в обоих войнах.