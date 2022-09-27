Депутат горсовета Новосибирска Яковенко отправится на спецоперацию

Яковенко признался, что давно обдумывал это решение. Его боевые товарищи тоже проявили инициативу отправиться на спецоперацию, чтобы внести свой вклад и принести пользу России, сообщают «Вести Новосибирск».
Евгений Яковенко уже участвовал в боях в Афганистане. Он председатель областного «Российского Союза ветеранов Афганистана» и депутат горсовета. Отец шестерых детей.
Напомним, после объявления частичной мобилизации вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов написал рапорт о готовности отправится на спецоперацию в Украину.