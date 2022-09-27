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Депутат горсовета Новосибирска Яковенко отправится на спецоперацию

Сегодня, 07:22
Фото: Евгений Яковенко/ВК
Добровольцем отправится в зону СФО депутат горсовета Новосибирска Евгений Яковенко. Он вызвался защищать страну вместе с ветеранами Афганистана.

Яковенко признался, что давно обдумывал это решение. Его боевые товарищи тоже проявили инициативу отправиться на спецоперацию, чтобы внести свой вклад и принести пользу России, сообщают «Вести Новосибирск».

Евгений Яковенко уже участвовал в боях в Афганистане. Он председатель областного «Российского Союза ветеранов Афганистана» и депутат горсовета. Отец шестерых детей.

Напомним, после объявления частичной мобилизации вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов написал рапорт о готовности отправится на спецоперацию в Украину.

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#Частичная мобилизация в России#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация#Алина Шефер
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