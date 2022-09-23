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Возраст первых мобилизованных в Новосибирской области раскрыл Панферов

Сегодня, 01:44
Фото: Заксобрание НСО
С 21 сентября в России началась частичная мобилизация населения для участия в СВО. Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов озвучил возраст мужчин, которые попадают под призыв в регионе.

По словам вице-спикера, первыми под мобилизацию попадают молодые люди, которые уже отслужили в армии и имеют военные специальности. Сначала будут мобилизованы мужчины в возрасте 22-26 лет, сообщает «МК в Новосибирске».

Андрей Панферов уверен, что мобилизованных перед отправкой на спецоперацию начнут обучать в течение 3-5 недель. Ранее вице-спикер сообщал, что первые офицеры запаса уже получили повестки о частичной мобилизации.

Напомним, что по мнению ветерана афганской и чеченской войн Панферова, в "первую волну" будут призваны офицеры и прапорщики с боевым опытом.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Спецоперация#Политика#Новосибирск#Россия#2022#Частичная мобилизация в России
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