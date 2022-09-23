По словам вице-спикера, первыми под мобилизацию попадают молодые люди, которые уже отслужили в армии и имеют военные специальности. Сначала будут мобилизованы мужчины в возрасте 22-26 лет, сообщает «МК в Новосибирске».
Андрей Панферов уверен, что мобилизованных перед отправкой на спецоперацию начнут обучать в течение 3-5 недель. Ранее вице-спикер сообщал, что первые офицеры запаса уже получили повестки о частичной мобилизации.
Напомним, что по мнению ветерана афганской и чеченской войн Панферова, в "первую волну" будут призваны офицеры и прапорщики с боевым опытом.