Городская администрация подала иск в суд в отношении ООО «Юрентбайк.ру» из-за того, что прокатный сервис незаконно занимает тротуары города без оплаты за пользование землей.
Региональная прокуратура согласилась с доводами истца, а суд в итоге встал на сторону мэрии. Теперь сервис проката самокатов обязан парковать свой транспорт только в разрешенных местах.
Стоит отметить, что чиновники начали изымать электросамокаты Urent и Whoosh с улиц еще летом 2022 года под предлогом того, что они устраивали парковки без согласования. В один из таких рейдов даже пострадало двое сотрудников мэрии города.