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Раскидывать самокаты по Новосибирску запретил суд

Сегодня, 11:47
Фото: 1MI
Арбитражный суд Новосибирской области запретил компании Urent размещать парковки электросамокатов на территории Новосибирска без разрешения властей. Информацию предоставили в региональной прокуратуре.

Городская администрация подала иск в суд в отношении ООО «Юрентбайк.ру» из-за того, что прокатный сервис незаконно занимает тротуары города без оплаты за пользование землей. 

Региональная прокуратура согласилась с доводами истца, а суд в итоге встал на сторону мэрии. Теперь сервис проката самокатов обязан парковать свой транспорт только в разрешенных местах.

Стоит отметить, что чиновники начали изымать электросамокаты Urent и Whoosh с улиц еще летом 2022 года под предлогом того, что они устраивали парковки без согласования. В один из таких рейдов даже пострадало двое сотрудников мэрии города. 

#Транспорт#Новосибирск#Электросамокаты#Кикшеринг#Прокат#Самокаты#Парковки#Александр Кондратьев
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