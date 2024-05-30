atas.info
ГлавноеВсе новости

Прокат

Выбрать дату
2024
Ассортимент средств реабилитации расширен в прокатах Новосибирской области
В Новосибирской области расширили ассортимент средств реабилитации, которые можно взять напрокат, следует из сообщения пресс-службы правительства региона.
30 мая, 10:48
Новосибирск обогнал Иркутск и Красноярск по числу электросамокатов на улицах
В начавшемся сезоне по столице Сибири будут ездить 4,3 тысяч электросамокатов, что на 20% больше, чем в прошлом году, рассказали в кикшеринговой компании Whoosh.
1 мая, 05:29
2023
Новосибирцы увидят «Барби» только в октябре
27 июля 2023, 13:00
2022
Раскидывать самокаты по Новосибирску запретил суд
Арбитражный суд Новосибирской области запретил компании Urent размещать парковки электросамокатов на территории Новосибирска без разрешения властей. Информацию предоставили в региональной прокуратуре.
19 октября 2022, 11:47
Обзор велопрокатов Новосибирска: адреса и цены
21 июня 2022, 09:15

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика