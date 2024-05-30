Ассортимент средств реабилитации расширен в прокатах Новосибирской области

Развитие и функционирование системы проката в регионе постоянно контролируется сотрудниками министерства социального развития Новосибирской области. В 2023 году услугами проката воспользовались почти пять с половиной тысяч нуждающихся, а за нынешний год количество клиентов службы составило более трех тысяч. Все граждане получили средства реабилитации бесплатно, рассказал замминистра Владимир Машанов.