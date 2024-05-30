Ассортимент средств реабилитации расширен в прокатах Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В работающих в Новосибирской области 52 пунктах проката значительно увеличен ассортимент средств технической реабилитации инвалидов. Работа прокатных пунктов является одним из главных направлений системы ухода за инвалидами и пожилыми людьми в рамках национального проекта «Демография».
Развитие и функционирование системы проката в регионе постоянно контролируется сотрудниками министерства социального развития Новосибирской области. В 2023 году услугами проката воспользовались почти пять с половиной тысяч нуждающихся, а за нынешний год количество клиентов службы составило более трех тысяч. Все граждане получили средства реабилитации бесплатно, рассказал замминистра Владимир Машанов.
Костыли, кресла-коляски, опоры для прогулок и многое другое предоставляются в пользование инвалидам, пожилым, детям с ограниченными возможностями и гражданам, попавшим в трудную ситуацию, на полгода.