Новосибирцы увидят «Барби» только в октябре

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Как рассказал изданию «Ведомости» главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков, голливудские кинокомпании смогли вычислить прокатчиков, поставляющих копии фильмов в Россию. Преимущественно ими являлись кинотеатры из Казахстана. На данный момент эта лазейка пока перекрыта.
Многие кинотеатры в России показывали фильмы по «серой» схеме. Зрители официально покупали билет на короткометражный фильм, но перед ней демонстрировалась полнометражная лента. Возобновится ли эта схема вновь, неизвестно.
Таким образом, россияне смогут посмотреть недавно вышедшие фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» только в онлайн-формате. При этом в интернет-кинотеатрах ленты появятся только в октябре. Повторной рекламной кампании не ожидается.
При этом некоторые фильмы в России выходят в легальный прокат. В частности, «Джон Уик 4» и Жанна Дюбарри» собрали неплохую кассу.
«Прогнозировать сборы сейчас практически невозможно, поскольку это не подчиняется никакой логике. В случае рекламной кампании ты знаешь количество вышедших роликов. Но, когда кино демонстрируется из-под полы, то это лотерея», — заявил Александр Голубчиков.