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Новосибирцы увидят «Барби» только в октябре

27 июля 2023, 13:00
Фото: 1MI
Новосибирцы не увидят «Барби» в оффлайн-кинотеатрах

Жители Новосибирска увидят «Барби» не раньше октября

Жители Новосибирской области смогут посмотреть новинки зарубежного кинематографа «Барби» и «Оппенгеймер» только в октябре. В настоящий момент фильмы не доступны для российского рынка.

Как рассказал изданию «Ведомости» главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков, голливудские кинокомпании смогли вычислить прокатчиков, поставляющих копии фильмов в Россию. Преимущественно ими являлись кинотеатры из Казахстана. На данный момент эта лазейка пока перекрыта.

Многие кинотеатры в России показывали фильмы по «серой» схеме. Зрители официально покупали билет на короткометражный фильм, но перед ней демонстрировалась полнометражная лента. Возобновится ли эта схема вновь, неизвестно.

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Таким образом, россияне смогут посмотреть недавно вышедшие фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» только в онлайн-формате. При этом в интернет-кинотеатрах ленты появятся только в октябре. Повторной рекламной кампании не ожидается.

При этом некоторые фильмы в России выходят в легальный прокат. В частности, «Джон Уик 4» и Жанна Дюбарри» собрали неплохую кассу.

«Прогнозировать сборы сейчас практически невозможно, поскольку это не подчиняется никакой логике. В случае рекламной кампании ты знаешь количество вышедших роликов. Но, когда кино демонстрируется из-под полы, то это лотерея», — заявил Александр Голубчиков.
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