Posted Сегодня, 01:56
Published Сегодня, 01:56
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Updated Сегодня, 01:59
Короткометражный фильм о Галине Синельниковой, жительнице Кузбасса, которая приняла у себя в квартире 120 крыс, был снят режиссёром из Новосибирска Дмитрием Кабановым. Эта история о «крысиной маме» доступна на YouTube-канале «Люди как люди».
Интерес к крысам у Галины появился около десяти лет назад, когда она купила одного питомца для своей дочери. Очень скоро она полюбила этих грызунов безмерно. Потом она взяла ещё одного крысёнка, а на Рождество к ней подкинули коробку с крысами внутри. Именно после этого случая она решила спасать крыс от трудной уличной жизни.
«Крысы очень умные, сообразительные и находчивые создания. Я не могу не подумать, что в прошлой жизни сама была крысой. Сейчас для меня спасение этих животных — это моя основная цель», — заметила она.
Галина создала приют «Маленькие лапки», в котором сейчас живут уже 120 хвостатых постояльцев. Она не боится общаться и ухаживать за этими грызунами, она относится к каждой из них с любовью и заботой, а также даже придумывает им имена.