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Режиссер из Новосибирска Кабанов снял фильм о «маме», воспитывающей 120 крыс

27 июля 2023, 01:56
Фото: "Люди как люди" / YouTube
Сибирячка берет крыс иногда и с помоек
Новосибирский режиссер Дмитрий Кабанов снял фильм о Галине Синельниковой из Кузбасса, которая приютила 120 крыс и основала приют «Маленькие лапки».

Короткометражный фильм о Галине Синельниковой, жительнице Кузбасса, которая приняла у себя в квартире 120 крыс, был снят режиссёром из Новосибирска Дмитрием Кабановым. Эта история о «крысиной маме» доступна на YouTube-канале «Люди как люди».

Интерес к крысам у Галины появился около десяти лет назад, когда она купила одного питомца для своей дочери. Очень скоро она полюбила этих грызунов безмерно. Потом она взяла ещё одного крысёнка, а на Рождество к ней подкинули коробку с крысами внутри. Именно после этого случая она решила спасать крыс от трудной уличной жизни.

Видео: "Люди как люди" / YouTube
«Крысы очень умные, сообразительные и находчивые создания. Я не могу не подумать, что в прошлой жизни сама была крысой. Сейчас для меня спасение этих животных — это моя основная цель», — заметила она.

Галина создала приют «Маленькие лапки», в котором сейчас живут уже 120 хвостатых постояльцев. Она не боится общаться и ухаживать за этими грызунами, она относится к каждой из них с любовью и заботой, а также даже придумывает им имена.

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#Эмилия Губарева#Фильм#Крысы#Общество#Новосибирск#Россия#Животные#Видео
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