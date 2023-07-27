Интерес к крысам у Галины появился около десяти лет назад, когда она купила одного питомца для своей дочери. Очень скоро она полюбила этих грызунов безмерно. Потом она взяла ещё одного крысёнка, а на Рождество к ней подкинули коробку с крысами внутри. Именно после этого случая она решила спасать крыс от трудной уличной жизни.