«Остались задачи по монтажу спортивного оборудования и другого. Планируем завершить эти работы к концу декабря, а, возможно, после продолжим развивать прибрежную территорию», - сказал Архипов на пресс-конференции в ТАСС 20 октября.
С его слов, парк «Арена» один из самых важных объектов строительства в городе на данный момент. В него вложены финансы области.
А о планах по благоустройству прибрежной территории парка министр уточнил, что у подрядчика уже есть проект. Эту зону хотят привести в порядок уже давно, сделать её местом для семейного отдыха.
Напомним, парк возле нового ледового дворца в Новосибирске обещали открыть в сентябре, но не вышло из-за санкций. На его территории разместят тренажеры, игровые комплексы, проведут тропинки для велосипедов и скандинавской ходьбы.