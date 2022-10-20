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Стали известны сроки введения нового парка у ЛДС в Новосибирске

Сегодня, 10:22
Фото: atas.info
Парк «Арена» у строящего ЛДС в Новосибирске подготовят к открытию к концу 2022 года. Такие сроки обозначил министр жилищного хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.
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ЛДС
«Остались задачи по монтажу спортивного оборудования и другого. Планируем завершить эти работы к концу декабря, а, возможно, после продолжим развивать прибрежную территорию», - сказал Архипов на пресс-конференции в ТАСС 20 октября.

С его слов, парк «Арена» один из самых важных объектов строительства в городе на данный момент. В него вложены финансы области.

А о планах по благоустройству прибрежной территории парка министр уточнил, что у подрядчика уже есть проект. Эту зону хотят привести в порядок уже давно, сделать её местом для семейного отдыха.

Напомним, парк возле нового ледового дворца в Новосибирске обещали открыть в сентябре, но не вышло из-за санкций. На его территории разместят тренажеры, игровые комплексы, проведут тропинки для велосипедов и скандинавской ходьбы.

 

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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Парк#ЛДС
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