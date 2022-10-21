Беженцы с территории, где сейчас проходит специальная военная операция, ежедневно прибывают в Новосибирск, сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 21 октября. Глава муниципалитета подчеркнул, что ситуация, по сравнению с тем, что была несколько месяцев назад, коренным образом изменилась. Если раньше приезжали жители Донбасса, то сегодня в город прибывают люди из различных регионов, в том числе, из Херсонской области.
По данным на понедельник, 17 октября, Новосибирск принял 504 беженца, в том числе 102 ребенка.
"Сколько можем разместить? Сколько потребуется, сколько приедут, всех разместим. Это наша миссия со времен Великой Отечественной воны. Традиция этого гостеприимства, братства, она была, есть и будет", - заявил Анатолий Локоть.
Ранее мы рассказывали о том, где и какие вещи и продукты собирают в Новосибирске для помощи беженцам.