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Беженцы из Херсонской области стали прибывать в Новосибирск

Сегодня, 04:48
Фото: 1MI
В Новосибирске разместили уже более 500 беженцев
В Новосибирск ежедневно прибывают беженцы из разных регионов, в том числе, из Херсонской области. Власти говорят, что готовы разместить любое количество людей, приехавших из зоны спецоперации

Беженцы с территории, где сейчас проходит специальная военная операция, ежедневно прибывают в Новосибирск, сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 21 октября. Глава муниципалитета подчеркнул, что ситуация, по сравнению с тем, что была несколько месяцев назад, коренным образом изменилась. Если раньше приезжали жители Донбасса, то сегодня в город прибывают люди из различных регионов, в том числе, из Херсонской области.

По данным на понедельник, 17 октября, Новосибирск принял 504 беженца, в том числе 102 ребенка.

"Сколько можем разместить? Сколько потребуется, сколько приедут, всех разместим. Это наша миссия со времен Великой Отечественной воны. Традиция этого гостеприимства, братства, она была, есть и будет", - заявил Анатолий Локоть.

Ранее мы рассказывали о том, где и какие вещи и продукты собирают в Новосибирске для помощи беженцам.

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#Общество#Новосибирск#Спецоперация на Украине#Беженцы#Помощь
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