Беженцы с территории, где сейчас проходит специальная военная операция, ежедневно прибывают в Новосибирск, сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 21 октября. Глава муниципалитета подчеркнул, что ситуация, по сравнению с тем, что была несколько месяцев назад, коренным образом изменилась. Если раньше приезжали жители Донбасса, то сегодня в город прибывают люди из различных регионов, в том числе, из Херсонской области.