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Предупреждение МЧС: в Новосибирске резко похолодает, пройдут дожди и мокрый снег

Сегодня, 10:20

МЧС предупредило новосибирцев о резком похолодании, дожде и мокром снеге

Завтра, 23 октября, и в ночь на послезавтра в Новосибирской области прогнозируются резкое похолодание и дождь, переходящий в мокрый снег, с порывами ветра 17-22 м/с, предупреждает региональное управление МЧС.

“Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровель со зданий и сооружений”, - говорится в сообщении.

Спасатели призывают обращать внимание на рекламные щиты, провода и элементы кровли, которые может сорвать сильным порывом ветра. В частности, около них, а также вблизи ветхих деревьев, не рекомендуется парковаться.

“Родителям необходимо следить за пребыванием детей на улице во время неблагоприятных погодных условий”, - добавили в ведомстве.

Ранее Atas.info писал, что в столице Сибири с 20 октября ожидается потепление, после которого начнутся снегопады. Синоптики назвали три даты.

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