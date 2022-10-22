Предупреждение МЧС: в Новосибирске резко похолодает, пройдут дожди и мокрый снег

“Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровель со зданий и сооружений”, - говорится в сообщении.
Спасатели призывают обращать внимание на рекламные щиты, провода и элементы кровли, которые может сорвать сильным порывом ветра. В частности, около них, а также вблизи ветхих деревьев, не рекомендуется парковаться.
“Родителям необходимо следить за пребыванием детей на улице во время неблагоприятных погодных условий”, - добавили в ведомстве.
Ранее Atas.info писал, что в столице Сибири с 20 октября ожидается потепление, после которого начнутся снегопады. Синоптики назвали три даты.