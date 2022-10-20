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Когда в Новосибирск придут снегопады, названы три даты в октябре

Сегодня, 11:21
Фото: 1MI
Выпал первый снег

Обильный снегопад в Новосибирске ожидается 23, 30 или 31 октября

В столице Сибири с 20 октября ожидается потепление, после которого начнутся снегопады, но когда точно - мнения синоптиков разделились.

Как сообщает Западно-Сибирское УГМС, настоящий снегопад пойдет через неделю - в ночь с 31 октября на 1 ноября.  В конце текущей недели и всю следующую неделю погода если и изменится, то незначительно. Средняя дневная температура составит 10 градусов тепла, ночью термометры будут показывать около +4 °C.

По данным сервиса “Яндекс. Погода”, снег ожидается уже 23 октября. Сообщается, что снегопад продлится всего пару дней.

В свою очередь сайт аccuweather.com информирует о двух снегопадах в ближайшее время. Первый прогнозируется на этих выходных, второй - в конце будущей недели, 30 октября.

Ранее журналисты Atas.info вспомнили "Дни жестянщика" в Новосибирске за последние пять лет, и попытались спрогнозировать первый гололед 2022 года.

  • 2018 год – гололед появился 23 октября. Он привел к многокилометровым пробкам в 9 баллов из-за аварий.
  • 2019 год – гололед образовался 18 октября.
  • 2020 год – дороги стали скользкими еще 8 октября.
  • 2021 год – по улицам было невозможно проехать из-за гололеда 1 ноября.
  • 2022 год – очевидно, что гололед стоит ожидать в ноябре. По данным погодных сервисов, снег начнет сыпать постоянно с 6 ноября. Устоятся и минусовые температуры до -6 градусов.

 

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