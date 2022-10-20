Когда в Новосибирск придут снегопады, названы три даты в октябре

Как сообщает Западно-Сибирское УГМС, настоящий снегопад пойдет через неделю - в ночь с 31 октября на 1 ноября. В конце текущей недели и всю следующую неделю погода если и изменится, то незначительно. Средняя дневная температура составит 10 градусов тепла, ночью термометры будут показывать около +4 °C.
По данным сервиса “Яндекс. Погода”, снег ожидается уже 23 октября. Сообщается, что снегопад продлится всего пару дней.
В свою очередь сайт аccuweather.com информирует о двух снегопадах в ближайшее время. Первый прогнозируется на этих выходных, второй - в конце будущей недели, 30 октября.
Ранее журналисты Atas.info вспомнили "Дни жестянщика" в Новосибирске за последние пять лет, и попытались спрогнозировать первый гололед 2022 года.