Когда в Новосибирск придут снегопады, названы три даты в октябре

Как сообщает Западно-Сибирское УГМС, настоящий снегопад пойдет через неделю - в ночь с 31 октября на 1 ноября. В конце текущей недели и всю следующую неделю погода если и изменится, то незначительно. Средняя дневная температура составит 10 градусов тепла, ночью термометры будут показывать около +4 °C.