Убийство и грабежи: за что судили сбежавших из колонии Новосибирска зэков

Двое осужденных Сергей Усаров и Игорь Кащенко сбежали из колонии-поселения №8 несколько дней назад. Ориентировки на них разослали по всем СМИ и расклеили на столбах по всему городу. В ГУФСИН региона отмечали, что некоторым разрешали покидать зону из-за работы или учебы.
На сайтах судах Atas.info нашел уголовные дела, по которым судили сбежавших мужчин. На них есть статьи за грабежи и более тяжкие.
23-летний Усаров начал криминальную карьеру в 2015 году с наркотиков. Тогда он отделался условкой, а через 2 года был пойман за серию квартирных краж. Он попал в тюрьму на несколько лет, а в 2020-м попался на ещё одной краже и получил 1,5 года условного наказания. Подобное повторилось на следующий год – так он попал в колонию-поселения №8.
Преступный мир 43-летнего Игоря Кащенко открылся с автоугона в 2003 году. Следом пошли грабежи, вымогательства, разбои. Одно из возбужденных в отношении мужчины дел связано с убийством – его самого обвинили в соучастии этого преступления.
Кащенко вышел на свободу в 2021 году, а через несколько месяцев вернулся обратно в тюрьму за мошенничество. Ему оставалось «отсидеть» около 1,5 лет, но он не дождался и сбежал.