Убийство и грабежи: за что судили сбежавших из колонии Новосибирска зэков

23-летний Усаров начал криминальную карьеру в 2015 году с наркотиков. Тогда он отделался условкой, а через 2 года был пойман за серию квартирных краж. Он попал в тюрьму на несколько лет, а в 2020-м попался на ещё одной краже и получил 1,5 года условного наказания. Подобное повторилось на следующий год – так он попал в колонию-поселения №8.