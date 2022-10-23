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Убийство и грабежи: за что судили сбежавших из колонии Новосибирска зэков

Сегодня, 05:09
Фото: ГУФСИН НСО
Сбежавшие из колонии в Новосибирске заключенные оказались матерыми преступниками. Их судили за убийство, автоугоны и кражи, судя по данным из картотек суда.

Двое осужденных Сергей Усаров и Игорь Кащенко сбежали из колонии-поселения №8 несколько дней назад. Ориентировки на них разослали по всем СМИ и расклеили на столбах по всему городу. В ГУФСИН региона отмечали, что некоторым разрешали покидать зону из-за работы или учебы.

На сайтах судах Atas.info нашел уголовные дела, по которым судили сбежавших мужчин. На них есть статьи за грабежи и более тяжкие.

23-летний Усаров начал криминальную карьеру в 2015 году с наркотиков. Тогда он отделался условкой, а через 2 года был пойман за серию квартирных краж. Он попал в тюрьму на несколько лет, а в 2020-м попался на ещё одной краже и получил 1,5 года условного наказания. Подобное повторилось на следующий год – так он попал в колонию-поселения №8.

Преступный мир 43-летнего Игоря Кащенко открылся с автоугона в 2003 году. Следом пошли грабежи, вымогательства, разбои. Одно из возбужденных в отношении мужчины дел связано с убийством – его самого обвинили в соучастии этого преступления.

Кащенко вышел на свободу в 2021 году, а через несколько месяцев вернулся обратно в тюрьму за мошенничество. Ему оставалось «отсидеть» около 1,5 лет, но он не дождался и сбежал.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Колония#Суд#Побег
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