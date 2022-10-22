ГУФСИН по Новосибирской области объявило в розыск двух заключенных, которые в пятницу, 21 октября, покинули колонию-поселение № 8, расположенную на улице Богдана-Хмельницкого в Новосибирске. Отсутствие осужденных обнаружили во время плановой проверки. 23-летний Сергей Усаров и 43-летний Игорь Кашенко были осуждены за преступления против собственности, сообщается в официальном паблике регионального управления службы исполнения наказаний.
В колониях-поселениях осужденные содержатся под надзором администрации без охраны, свободно передвигаются по территории колонии и с разрешения администрации могут выходить в город. Этим и воспользовались беглецы.
Любую информацию об Усарове и Кащенко можно сообщить в отдел розыска ГУФСИН России по Новосибирской области по телефонам 279-08-04, 8-923-731-32-33, 8-913-466-95-19.