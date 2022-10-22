ГУФСИН по Новосибирской области объявило в розыск двух заключенных, которые в пятницу, 21 октября, покинули колонию-поселение № 8, расположенную на улице Богдана-Хмельницкого в Новосибирске. Отсутствие осужденных обнаружили во время плановой проверки. 23-летний Сергей Усаров и 43-летний Игорь Кашенко были осуждены за преступления против собственности, сообщается в официальном паблике регионального управления службы исполнения наказаний.