На Новосибирск надвигается циклон, ожидаются похолодание, осадки и сильный ветер

“Циклон будет смещаться быстро и даст местами небольшие и умеренные дожди, переходящие в снег. К концу недели снова окажемся в холодной воздушной массе, но это тоже не окончательный заход. Будем наблюдать снег, но он пока окончательно не ляжет. Вероятность волн тепла остается”, - объяснила Виноградова.