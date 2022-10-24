На Новосибирск надвигается циклон, ожидаются похолодание, осадки и сильный ветер

Как рассказала журналистам НГС начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова, надвигающийся циклон будет не таким сильным, как обрушившийся на регион в воскресенье, 23 октября, ураган, но “тоже достаточно быстрый”.
“Циклон будет смещаться быстро и даст местами небольшие и умеренные дожди, переходящие в снег. К концу недели снова окажемся в холодной воздушной массе, но это тоже не окончательный заход. Будем наблюдать снег, но он пока окончательно не ляжет. Вероятность волн тепла остается”, - объяснила Виноградова.
Метеоролог добавила, что с каждым днем потоки холода становятся интенсивнее, и снежный покров может лечь к концу ноября.
Ранее в гидрометцентре предупредили о первых заморозках в ночь на 30 октября - столбики термометров опустятся до -5 °C.