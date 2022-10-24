До -5 градусов: резкое похолодание прогнозируется в Новосибирске

Как сообщает новосибирский УГМС, дневная температура на предстоящей неделе составит порядка 5 градусов тепла. Однако, начиная с пятницы, столбики термометров не поднимутся выше +2 градусов.
В конце недели в столицу Сибири придут первые ночные заморозки. Так, в ночь на воскресенье в столице Сибири похолодает до -5 градусов.
Похожий прогноз дает сервис “Яндекс. Погода”. С той лишь разницей, что, по их данным, в конце недели средняя дневная температура составит около 0 градусов.
Осадки ожидаются в понедельник, четверг и пятницу - дожди и мокрый снег.