До -5 градусов: резкое похолодание прогнозируется в Новосибирске

Ранее в Новосибирской области около 100 поселков остались без света из-за ураганного ветра, в Новосибирске без крыши остались школа и общежитие. А жители микрорайона ОбьГЭС сняли на видео шторм на настоящий шторм на Новосибирском водохранилище.