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До -5 градусов: резкое похолодание прогнозируется в Новосибирске

Сегодня, 07:43
Фото: atas.info
похолодание в Новосибирске
В воскресенье, 23 октября, на Новосибирск обрушился ураган, в ночь на понедельник на город налетела первая метель Следующая климатическая неприятность ожидается в конце этой недели - прогнозируется похолодание до минус -5 градусов.

Как сообщает новосибирский УГМС, дневная температура на предстоящей неделе составит порядка 5 градусов тепла. Однако, начиная с пятницы, столбики термометров не поднимутся выше +2 градусов.

В конце недели в столицу Сибири придут первые ночные заморозки. Так, в ночь на воскресенье в столице Сибири похолодает до -5 градусов.

Похожий прогноз дает сервис “Яндекс. Погода”. С той лишь разницей, что, по их данным, в конце недели средняя дневная температура составит около 0 градусов. 

Осадки ожидаются в понедельник, четверг и пятницу - дожди и мокрый снег.

Ранее в Новосибирской области около 100 поселков остались без света из-за ураганного ветра, в Новосибирске без крыши остались школа и общежитие. А жители микрорайона ОбьГЭС сняли на видео шторм на настоящий шторм на Новосибирском водохранилище.

Минувшей ночью Новосибирск засыпало снегом. Утром стоимость поездки в новосибирских такси выросла в два раза.

 

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