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Солнечное затмение смогут увидеть новосибирцы 25 октября

Сегодня, 04:41
Фото: atas.info
В Новосибирск грядет солнечное затмение, о чем рассказали в пресс-службе Новосибирского государственного университета.

Увидеть частичное солнечное затмение могут горожане только при ясной погоде – 25 октября. Максимум фазы затмения настанет примерно в 18:00. Тень Луны закроет Солнце на 80%.

Чтобы увидеть природное явление, лучше всего использовать темные очки и даже очки для сварочных работ, рассказала заведующая обсерваторией НГУ Альфия Нестеренко.

Напомним, что ранее мы рассказывали где лучшие места для просмотра астрономического явления в Новосибирске. Для этого подходит берег Новосибирского водохранилища, где нет засветов неба и прекрасно все видно, а на заходе Солнце не будет особенно слепящим. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Экология#Наука#Новосибирск#2022#Погода#Солнечное затмение
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