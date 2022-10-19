Увидеть частичное солнечное затмение могут горожане только при ясной погоде – 25 октября. Максимум фазы затмения настанет примерно в 18:00. Тень Луны закроет Солнце на 80%.
Чтобы увидеть природное явление, лучше всего использовать темные очки и даже очки для сварочных работ, рассказала заведующая обсерваторией НГУ Альфия Нестеренко.
Напомним, что ранее мы рассказывали где лучшие места для просмотра астрономического явления в Новосибирске. Для этого подходит берег Новосибирского водохранилища, где нет засветов неба и прекрасно все видно, а на заходе Солнце не будет особенно слепящим.