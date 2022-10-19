Напомним, что ранее мы рассказывали где лучшие места для просмотра астрономического явления в Новосибирске. Для этого подходит берег Новосибирского водохранилища, где нет засветов неба и прекрасно все видно, а на заходе Солнце не будет особенно слепящим.