Ураган оставил без света около 100 поселков в Новосибирской области

Утром, 23 октября сильный ветер способствовал отключению электроэнергии в 95 населенных пунктов. По данным на 14 часов, без света остались:
Венгеровский, Усть-Таркский, Маслянинский, Северный, Коченевский, Колыванский, Тогучинский, Новосибирский, Черепановский, Красноозерный, Чановский, Чистоозерный, Искитимский, Чулымский, Болотнинский, Мошковский, Куйбышевский, Сузунский районы, г. Обь, г. Искитим.
Власти контролируют процесс устранения последствий штормового ветра. На всех объектах проводятся аварийно-восстановительные работы. Всего в регионе для оперативного восстановления электричества задействовано 106 бригад РЭС в количестве 305 человек и 106 единиц техники. В Карасукском районе и Бердске электричество уже подали.
Напомним, что серьезные последствия урагана устраняют и на улице Станционной в Новосибирске - там с общежития сорвало крышу. Обломки разлетелись по всему двору, упав на автомобили, а также из-за происшествия было затруднено движение машин. Мэрия предоставит жилье эвакуированным жильцам, чьи комнаты повредились на 3 этаже здания.