atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ураган оставил без света около 100 поселков в Новосибирской области

Сегодня, 10:19
Фото: 1MI
Специалисты восстанавливают электричество
В Новосибирской области около 100 поселков остались без света из-за ураганного ветра, о чем сообщили в правительстве региона.

Утром, 23 октября сильный ветер способствовал отключению электроэнергии в 95 населенных пунктов. По данным на 14 часов, без света остались:

Венгеровский, Усть-Таркский, Маслянинский, Северный, Коченевский, Колыванский, Тогучинский, Новосибирский, Черепановский, Красноозерный, Чановский, Чистоозерный, Искитимский, Чулымский, Болотнинский, Мошковский, Куйбышевский, Сузунский районы, г. Обь, г. Искитим.

Власти контролируют процесс устранения последствий штормового ветра. На всех объектах проводятся аварийно-восстановительные работы. Всего в регионе для оперативного восстановления электричества задействовано 106 бригад РЭС в количестве 305 человек и 106 единиц техники. В Карасукском районе и Бердске электричество уже подали.

Напомним, что серьезные последствия урагана устраняют и на улице Станционной в Новосибирске - там с общежития сорвало крышу. Обломки разлетелись по всему двору, упав на автомобили, а также из-за происшествия было затруднено движение машин. Мэрия предоставит жилье эвакуированным жильцам, чьи комнаты повредились на 3 этаже здания. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#2022
Подпишитесь
Ураган разбушевался в Новосибирске - он снес крышу с общежития и разбил машины
Сегодня, 09:51
Эшелоны на фронт, громкий арест и смерть младенца: неделя в Новосибирске
Вчера, 11:41
Когда откроют четвертый мост в Новосибирске, сколько и где платить проезд
Вчера, 12:13
Появились фото с места сорванной крыши общежития в Новосибирске
Сегодня, 15:14
Прокляла мобилизованных и отделалась штрафом жительница Новосибирска
Сегодня, 10:52
Убийство и грабежи: за что судили сбежавших из колонии Новосибирска зэков
Сегодня, 12:09