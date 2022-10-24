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Первая метель накрыла снегом Новосибирск

Сегодня, 02:30
Фото: atas.info, читатели
Утро, 24 октября
В Новосибирск пришла метель, снег выпал в ночь на 24 октября. Читатели поделились с Atas.info фотографиями снежного покрова.

В области на выходных было объявлено экстренное предупреждение. Порывы ветра достигали 25-28 метров в секунду. За окном был дождь. Сегодня ночью выпал и снег. Ураганный ветер утих, а снежная пелена накрыла улицы города.

 

Фото: atas.info, читатели

По прогнозу синоптиков, сейчас в Новосибирске +1 градус, а ночью температура воздуха составит -1.

Фото: atas.info, читатели

Вторник окажется теплым днем, там столбик термометра покажет +5, будет солнечно и без осадков.

Фото: atas.info, читатели

В четверг и пятницу пройдут снег и дожди. Температура сохранится в пределах 0…+4 тепла.

Фото: atas.info, читатели

Напомним, что цены на такси выросли в несколько раз после снегопада в Новосибирске.
По традиции, в такую непогоду всегда взлетает стоимость. Спрос на машины достаточно высокий. Ценники завышены в 1,5 раза, а иногда и в 2 раза.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#2022#Погода
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