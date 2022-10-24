Первая метель накрыла снегом Новосибирск

Напомним, что цены на такси выросли в несколько раз после снегопада в Новосибирске.

По традиции, в такую непогоду всегда взлетает стоимость. Спрос на машины достаточно высокий. Ценники завышены в 1,5 раза, а иногда и в 2 раза.