Первая метель накрыла снегом Новосибирск

В области на выходных было объявлено экстренное предупреждение. Порывы ветра достигали 25-28 метров в секунду. За окном был дождь. Сегодня ночью выпал и снег. Ураганный ветер утих, а снежная пелена накрыла улицы города.
По прогнозу синоптиков, сейчас в Новосибирске +1 градус, а ночью температура воздуха составит -1.
Вторник окажется теплым днем, там столбик термометра покажет +5, будет солнечно и без осадков.
В четверг и пятницу пройдут снег и дожди. Температура сохранится в пределах 0…+4 тепла.
Напомним, что цены на такси выросли в несколько раз после снегопада в Новосибирске.
По традиции, в такую непогоду всегда взлетает стоимость. Спрос на машины достаточно высокий. Ценники завышены в 1,5 раза, а иногда и в 2 раза.