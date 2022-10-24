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Сбежавших из колонии Новосибирска зэков поймали – один из них сбежал в Барнаул

Сегодня, 04:32
Фото: ГУФСИН НСО
Сбежавших из колонии Новосибирска зэков поймали
Алтайская полиция поймала сбежавших из колонии №8 в Новосибирске рецидивистов. Один из них успел уехать в Барнаул.

Напомним, на прошлой неделе из новосибирской колонии-поселения самовольно ушли осужденные Игорь Кащенко и Сергей Усаров. Из картотек судов Atas.info узнал, что эти преступники отбывали наказания за кражи, угоны, а один из них пособничал в убийстве человека.

«Сотрудниками МВД России по Алтайскому краю и ГУФСИН Новосибирской области был задержан сбежавший Кащенко. Его нашли в Барнауле возле автовокзала», - рассказал Atas.info пресс-секретарь ГУФСИН региона Олег Огуля.

Второй участник побега Усаров далеко сбегать не стал. Его обнаружили в Советском районе Новосибирска.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Осужденные#Тюрьма#Побег
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