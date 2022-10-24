Сбежавших из колонии Новосибирска зэков поймали – один из них сбежал в Барнаул

Напомним, на прошлой неделе из новосибирской колонии-поселения самовольно ушли осужденные Игорь Кащенко и Сергей Усаров. Из картотек судов Atas.info узнал, что эти преступники отбывали наказания за кражи, угоны, а один из них пособничал в убийстве человека.